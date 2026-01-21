Fenomenalni Srna, Šveđanin Palicka ili 'leteći' Kuzma: Odaberite najbolji potez utakmice
Hrvatska rukometna reprezentacija u svojoj trećoj utakmici Europskog prvenstva poražena je od domaćina Švedske (33:25) i tako u drugi krug nažalost ide bez bodova.
Iako je došlo do prvog poraza, i na ovoj utakmici vidjeli smo mnoge sjajne pogotke, ali i vrhunske obrane, no i golove golmana.
Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!
1. Gol Zvonimira Srne koji nas je vukao cijelu utakmicu
2. Sjajna obrana 39-godišnjeg Andreasa Palicke
3. Leteći Kuzma spasio nas novog gola Švedske
