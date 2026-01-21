Fenomenalni Srna, Šveđanin Palicka ili 'leteći' Kuzma: Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija u svojoj trećoj utakmici Europskog prvenstva poražena je od domaćina Švedske (33:25) i tako u drugi krug nažalost ide bez bodova.

Iako je došlo do prvog poraza, i na ovoj utakmici vidjeli smo mnoge sjajne pogotke, ali i vrhunske obrane, no i golove golmana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana je: Gol Zvonimira Srne koji nas je vukao cijelu utakmicu Sjajna obrana 39-godišnjeg Andreasa Palicke Leteći Kuzma spasio nas je novog gola Švedske

1. Gol Zvonimira Srne koji nas je vukao cijelu utakmicu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2. Sjajna obrana 39-godišnjeg Andreasa Palicke

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

3. Leteći Kuzma spasio nas novog gola Švedske

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!