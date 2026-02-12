FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTRESAN SLUČAJ /

Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo

Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo
×
Foto: Rtl

Nesiguran digitalni identitet, online nasilje i posljedice koje ostaju zauvijek - autori apostrofiraju jedno od najvažnijih pitanja svijeta u kojem živimo

12.2.2026.
10:38
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potresna regionalna miniserija 'Smola' dolazi premijerno na platformu Voyo! Serija je temeljna na istinitim ispovijestima žena koje su prošle kroz online nasilje te obrađuje temu osvetničke pornografije.

Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo
Foto: Rtl

'Smola' kroz četiri epizode prati trudnicu Minu, kojoj u najosjetljivijem periodu života jedan klik uništi sve ono što je godinama gradila. 'Smola' na platformu Voyo stiže u petak, a kroz iduća dva vikenda gledatelji će imati prilike vidjeti autentičan prikaz online nasilja i posljedice koje ono donosi.

Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo
Foto: Rtl
Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo
Foto: Rtl

Poznata beogradska glumica Milica Stefanović utjelovila je Minu, mladu ženu koja se nađe u vrtlogu nemilih događaja kada njezin intimni video s bivšim dečkom izbije na površinu. U sedmom mjesecu trudnoće, njezin svijet se raspada. Budući suprug nije ono što se čini, a njezini roditelji su na rubu sloma. Dok pokušava ukloniti video s interneta te zaštititi svoj ugled, obitelj i karijeru, Mina pronalazi hrabrost da se suoči sa situacijom, svega dva mjeseca prije nego što će na svijet donijeti svoje dijete.

Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo
Foto: Rtl

Seriju 'Smola' autorski potpisuju redatelj i scenarist Slobodana Skerlić te producentica Bojana Maljević, obrađujući jednu od gorućih tema današnjice. Nesiguran digitalni identitet, online nasilje i posljedice koje ostaju zauvijek - autori apostrofiraju jedno od najvažnijih pitanja svijeta u kojem živimo, uz potreban i važan naglasak na žrtve i njihove obitelji.

Hvaljena serija temeljena na istinitim ispovijestima o osvetničkoj pornografiji stiže na Voyo
Foto: Rtl

Jedna od najvažnijih mini serija snimljenih u regiji u posljednje vrijeme, premijerno na platformu Voyo stiže u petak, 13. veljače. Hvale vrijednom projektu doprinosi i snažna glumačka postava - uz Milicu Stefanović u glavnoj ulozi, u seriji 'Smola' ističu se Strahinja Blažić, Milica Gojković, Marko Baćović, Srđan Timarov i Marko Gvero. Treba naglasiti i redatelja i scenarista Slobodana Skerlića, koji potpisuje hvaljene projekte poput serije 'Klan', filma 'Do koske'. Ne propustite - serija 'Smola' na platformi Voyo 13. veljače! Prve dvije epizode bit će dostupne u petak i subotu!

 

POGLEDAJTE VIDEO: Forenzičari tvrde: Kurt Cobain nije počinio samoubojstvo nego je ubijen 

VoyoRtlOnline Nasilježene
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx