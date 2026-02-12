Ispitali smo što motivira hrvatske liječnike na odlazak u politiku: Svi se slažu u jednom

Medicinski fakultet završio je u Splitu, danas je saborski zastupnik i radi u zagrebačkoj bolnici. Jedan je od osmero liječnika koji sjede u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora.

"Mislim da liječnici ulaze u politiku da bi oplodili i povećali svoj ugled i napredovali u poslu. Kad gledamo s druge strane, politika treba liječnike da popravi svoj narušeni ugled, jer liječnicima se vjeruje kao menadžerima ili bankarima", kaže Mišo Krstičević (SDP), saborski zastupnik i liječnik.

Liječnici u sabornici nisu novost. Potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) također je liječnik, a u političkoj karijeri bio je i predsjednik Sabora te ministar zdravstva. "Da ste me prije rata pitali hoću li se baviti politikom, to mi se činilo jednako kao da me pitate hoću li letjeti u svemir. Nisam bio član partije, pa se samim tim nisam ni mogao baviti politikom u Hrvatskoj", prisjeća se Reiner.

Koliko je psihijatara u Saboru?

Ivana Kekin (Možemo!) diplomirala je medicinu prije 18 godina. Psihijatrica je, a u politiku ju je, kaže, dovela želja za promjenom sustava.

"Radila sam s ljudima koji su se razboljeli zbog užasnog radnog okruženja, siromaštva, ekonomske nejednakosti i nepravde. Bilo mi je jasno da se dio toga može riješiti u ambulanti, na psihijatrijskom kauču, ali dio ne može – i to me potaknulo da se uhvatim u koštac s tim", poručuje Kekin.

Psihijatar je i Božo Petrov (MOST), ali s druge strane političkog spektra.

"Vjerujem da postoje ljudi koji su o politici sanjali od malih nogu, ali meni to nikad nije palo na pamet. U jednom trenutku vidio sam u kakvom je stanju moj grad i nisam htio biti netko tko samo iz dnevnog boravka komentira", kaže Petrov.

U ovom sazivu Sabora sjedi osmero zastupnika s diplomom Medicinskog fakulteta. U prošlom ih je bilo jedanaest, među njima četvero psihijatara.

"Koliko psihijatara treba za jedan saziv Sabora? U ovom sazivu smo samo nas dvoje – Petrov i ja. Bitno je da u Saboru budu ekonomisti, pravnici, obrtnici, liječnici – da svaki sloj društva bude zastupljen", ističe Kekin.

Bave li se i dalje medicinom?

Reiner i dalje svakodnevno oblači bijelu kutu i radi u bolnici, uz političke obveze.

"Motivi ljudi koji se odluče otići u politiku prije pet, deset ili petnaest godina vrlo su individualni i različiti", smatra Reiner.

Svi se slažu da im medicinsko znanje koristi i u političkom radu.

"Možda u situacijama kada je potrebna brza improvizacija kirurški način razmišljanja dobro dođe", kaže Krstičević.

"Pomaže, bila bi laž da kažem da ne pomaže. Ima svugdje pacijenata, da se razumijemo. Naravno, strogo dijelim svoj stručni poziv od ovoga čime se bavim u politici. To su dva različita poziva", dodaje Petrov.

Od zastupnika, ministara do predsjednika Sabora – liječnici su dosad sjedili u gotovo svim najvišim političkim foteljama. Osim u onoj premijerskoj i predsjedničkoj.