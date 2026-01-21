FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVE REAKCIJE /

Martinović nakon bolnog poraza: 'Ovo nismo bili mi! Borili smo se, ali bez glave'

Martinović nakon bolnog poraza: 'Ovo nismo bili mi! Borili smo se, ali bez glave'
×
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Gledali smo još jednu veliku dramu u Malmou nakon koje čekamo i prve reakcije iz redova naše reprezentacije

21.1.2026.
22:03
Sportski.net
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija je u zadnjoj utakmici prve faze Europskog prvenstva za prijenos bodova u drugi krug poražena od Švedske 33:25. 

Gledali smo još jednu veliku dramu u Malmou nakon koje je kapetan Ivan Martinović stao pred RTL mikrofon Maje Oštro Flis

"Teško je ovo opisati ovako vruć odmah nakon utakmice. Ovo nismo bili mi. Nismo odigrali onako kako smo se dogovorili. Od početka je falila agresivnost u obrani. Nismo našli naš ritam. Drugo poluvrijeme imam osjećaj da deset minuta nismo dali gol. Palicka je odlično branio. Ali, idemo dignuti glave. Nema predaje."

"Borili smo se, ali nekako bez glave. Od ovakve utakmice s može najviše naučiti. Idemo nekako zaboraviti ovu utakmicu i vjerovati da još ništa nije gotovo."

Island?

"Svaka utakmica je sad neko malo finale. Nema više grešaka, trebamo biti gusti i pomagati jedan drugome."

Mario Šoštarić: 

"Nervozna utakmica. Iz grečke u grešku. Šveđani su nam se odvojili. Ono što smo se dogoorili da ne smijemo, to su nam radili. Imali su odlične golmane i to im je bio ključ. Ali, idemo dalje, kreće glavna faza natjecanja. Ništa nije izgubljeno."

POGLEDAJTE VIDEO: Nije Balić, ali može i ovaj Ivano: Kakva bombetina Pavlovića!

 

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRVE REAKCIJE /
Martinović nakon bolnog poraza: 'Ovo nismo bili mi! Borili smo se, ali bez glave'