Martinović nakon bolnog poraza: 'Ovo nismo bili mi! Borili smo se, ali bez glave'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u zadnjoj utakmici prve faze Europskog prvenstva za prijenos bodova u drugi krug poražena od Švedske 33:25.

Gledali smo još jednu veliku dramu u Malmou nakon koje je kapetan Ivan Martinović stao pred RTL mikrofon Maje Oštro Flis.

"Teško je ovo opisati ovako vruć odmah nakon utakmice. Ovo nismo bili mi. Nismo odigrali onako kako smo se dogovorili. Od početka je falila agresivnost u obrani. Nismo našli naš ritam. Drugo poluvrijeme imam osjećaj da deset minuta nismo dali gol. Palicka je odlično branio. Ali, idemo dignuti glave. Nema predaje."

"Borili smo se, ali nekako bez glave. Od ovakve utakmice s može najviše naučiti. Idemo nekako zaboraviti ovu utakmicu i vjerovati da još ništa nije gotovo."

Island?

"Svaka utakmica je sad neko malo finale. Nema više grešaka, trebamo biti gusti i pomagati jedan drugome."

Mario Šoštarić:

"Nervozna utakmica. Iz grečke u grešku. Šveđani su nam se odvojili. Ono što smo se dogoorili da ne smijemo, to su nam radili. Imali su odlične golmane i to im je bio ključ. Ali, idemo dalje, kreće glavna faza natjecanja. Ništa nije izgubljeno."

