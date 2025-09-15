Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 09. 2025.
Ljubav Dajete sve od sebe, i vaš ljubavni odnos sve bolje funkcionira. Sretni ste i zadovoljni, jer on ili ona slično misli i osjeća kao i vi. Živite u harmoniji.
Posao Svaki dan polažete novi poslovni ispit, i dobro vam ide. Poslodavci očekuju od vas savršenu učinkovitost, i u tome nemilosrdno pretjeruju.
Zdravlje Žalite se da ste umorni i iscrpljeni, ali i dalje radite punim kapacitetom. Svijest o odgovornosti ne dopušta vam da uzmete predah.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DEPRESIJA NA VRHUNCU /
Ovo su najnesretniji horoskopski znakovi: Stalno se bore s emocijama i tugom, ništa im ne ide od ruke
DRUŽENJE S LJUBIMCIMA /
Više od 2000 pasa sudjelovalo na izložbi u Osijeku! Stigao i najviši pas na svijetu
USKORO SLAVI ROĐENDAN /
Ivana Knoll se nakon gaže zaputila u posebnu zemlju: Muškarac vukao njezinih pet kofera
BOLNO SP /
Nije to bio Sandrin dan: Na novu medalju morat će još malo čekati
GURA LI NAS VLADA U INFLACIJU? /
Hajdaš Dončić poručio Šušnjaru: 'On taj ispit kod većine profesora ne bi prošao'
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 09. 2025.