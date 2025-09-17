Dnevni horoskop, Ovan, 17. 09. 2025.

Ljubav Mislite da ste se zaljubili, ali još uvijek niste posve sigurni, jer nikako da dočekate njegovo ili njezino konačno da. Ne budite drski i prenapadni.

Posao Moguć je napredak u karijeri, koji sa sobom donosi i određenu povišicu plaće. Ništa se ne događa slučajno. Pitajte što se od vas očekuje.

Zdravlje Smirujete se nakon emocionalnog zemljotresa, ali još nije sve gotovo. Utjecaji Marsa i Urana ukazuju na potencijalne histerične ispade.

