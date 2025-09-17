Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 17. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 17. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Mislite da ste se zaljubili, ali još uvijek niste posve sigurni, jer nikako da dočekate njegovo ili njezino konačno da. Ne budite drski i prenapadni.    

Posao Moguć je napredak u karijeri, koji sa sobom donosi i određenu povišicu plaće. Ništa se ne događa slučajno. Pitajte što se od vas očekuje.    

Zdravlje Smirujete se nakon emocionalnog zemljotresa, ali još nije sve gotovo. Utjecaji Marsa i Urana ukazuju na potencijalne histerične ispade.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 17. 09. 2025.