Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 17. 09. 2025.
Ljubav U vama plamti užarena strastvenost, gubite kontrolu nad sobom, situacija je kritična. Samo vas osvješćenje može na vrijeme zaustaviti.
Posao Zatrpani ste s poslom i ne stižete sve obaviti. Dobro bi vam došao netko s kim biste skladno surađivali, ali trenutno nemate nikoga na vidiku.
Zdravlje Loše stojite sa zubima, i krajnje vam je vrijeme da posjetite vašeg stomatologa. Dobar dio vas upravo pokreće svoju najnoviju dijetu. Sretno.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KOPNENA INVAZIJA /
Vojni analitičar otkrio glavni cilj izraelskog 'čišćenja' Gaze: 'Ovo je završna faza'
MARKO PETRIĆ /
Budući tata ne miruje: Glumac iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 17. 09. 2025.