Dnevni horoskop, Rak, 17. 09. 2025.

Ljubav U vama plamti užarena strastvenost, gubite kontrolu nad sobom, situacija je kritična. Samo vas osvješćenje može na vrijeme zaustaviti.       

Posao Zatrpani ste s poslom i ne stižete sve obaviti. Dobro bi vam došao netko s kim biste skladno surađivali, ali trenutno nemate nikoga na vidiku.   

Zdravlje Loše stojite sa zubima, i krajnje vam je vrijeme da posjetite vašeg stomatologa. Dobar dio vas upravo pokreće svoju najnoviju dijetu. Sretno.   

