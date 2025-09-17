Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 09. 2025.

Ljubav Skrivate novu ljubav, i počinje vas proganjati nečista savjest. Ako nemate nikoga i osjećate se usamljeno, dobro će vam doći introspekcija.

Posao Vaš kapitalistički svjetonazor opasno se trese i urušava. Definitivno morate izmisliti novu koncepciju poslovanja, a niste sigurni koju i kakvu.

Zdravlje Emocionalno ste nesigurni i raspršeni, i to je trenutno vaš najveći zdravstveni problem. Negativne emocije mogu vas blokirati i onesposobiti.

