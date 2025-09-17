Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Skrivate novu ljubav, i počinje vas proganjati nečista savjest. Ako nemate nikoga i osjećate se usamljeno, dobro će vam doći introspekcija.   

Posao Vaš kapitalistički svjetonazor opasno se trese i urušava. Definitivno morate izmisliti novu koncepciju poslovanja, a niste sigurni koju i kakvu.  

Zdravlje Emocionalno ste nesigurni i raspršeni, i to je trenutno vaš najveći zdravstveni problem. Negativne emocije mogu vas blokirati i onesposobiti.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 09. 2025.