Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Do izražaja dolaze vaše velikodušne vrline i kvalitete. Imate jako važnog ljubavnog posla, i sve drugo vam je trenutno puno manje važno. 

Posao Skupo ste platili greške iz prošlosti. Izbjegavate osobe koje se bave kriminalom. Radite sve po zakonu. Imate manje novaca, ali mirno spavate.   

Zdravlje Krasi vas poduzetnička energija. Više pažnje posvećujete vlastitom zdravlju. Vaša „mentalna higijena“ postala vam je jako bitna i najvažnija.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 09. 2025.