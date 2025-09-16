Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 09. 2025.

Ljubav Do izražaja dolaze vaše velikodušne vrline i kvalitete. Imate jako važnog ljubavnog posla, i sve drugo vam je trenutno puno manje važno.

Posao Skupo ste platili greške iz prošlosti. Izbjegavate osobe koje se bave kriminalom. Radite sve po zakonu. Imate manje novaca, ali mirno spavate.

Zdravlje Krasi vas poduzetnička energija. Više pažnje posvećujete vlastitom zdravlju. Vaša „mentalna higijena“ postala vam je jako bitna i najvažnija.

