Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 09. 2025.

Ljubav Nesvrstani ste i neutralni. Nemate previše dodira s vanjskim svijetom. Potrebno vam je određeno vrijeme da otkrijete što točno želite od sebe.
Posao Imate stabilnu poslovnu situaciju, i to daje velik doprinos vašem unutarnjem miru. Dodatna edukacija nije vam loša ideja. Razvoj je nužnost.
Zdravlje Ili ste previše aktivni ili potpuno pasivni. Nedostaje vam osjećaj za zlatnu sredinu. Tko je svjestan sebe, lakše prihvaća životne preobražaje.
