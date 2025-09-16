Dnevni horoskop, Rak, 16. 09. 2025.

Ljubav Ako egzistirate u dugotrajnoj ljubavnoj vezi, početi će vas smetati monotonija. Tražite nove izazove. To što tražite, uskoro biste mogli i dobiti.

Posao Rakovi šefovi i poslodavci mogu očekivati disonantne tonove od strane svojih djelatnika. Uporno zaboravljate da postoje radnička prava.

Zdravlje Osjećate se umorno i iscrpljeno, i to do te mjere da vam je teško ustati se iz kreveta. Potreban vam je preporod volje i novi smisao življenja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn