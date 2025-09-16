Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. 09. 2025.

Ljubav Prestali ste se vrtjeti u krug. Vodite aktivan društveni život. Ispunjavaju vam se ljubavne želje. U vezi ste s osobom iz bliskog susjedstva.

Posao Postali ste aktivni i poduzetni. Spremni ste za nove poslovne poduhvate. Osim vremena, trošite i previše emocija u radnom okružju.

Zdravlje Sretni ste, jer ste pokrenuli jako važne promjene u vlastitom životu. Važno je da se nikada više ne vratite starim destruktivnim navikama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn