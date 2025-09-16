Dnevni horoskop, Lav, 16. 09. 2025.

Ljubav Ponosni ste na vaš zavodnički šarm, ali ne morate to pokazivati uvijek i pred svima, i to posebno kada ste u pratnji partnera ili partnerice.

Posao Poslovni rezultati nadmašili su vaša očekivanja. Istina je i da su se vaši troškovi uvećali. Izbjegavajte kupovinu luksuznih (nepotrebnih) stvari.

Zdravlje Vaši osjećaji slabosti dodatno su obojeni osjetljivošću na viruse i bakterije. Vrijeme je da poduzmete korake ka jačanju vlastitog imuniteta.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn