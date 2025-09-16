Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 16. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 16. 09. 2025.
Ljubav Ponosni ste na vaš zavodnički šarm, ali ne morate to pokazivati uvijek i pred svima, i to posebno kada ste u pratnji partnera ili partnerice. 

Posao Poslovni rezultati nadmašili su vaša očekivanja. Istina je i da su se vaši troškovi uvećali. Izbjegavajte kupovinu luksuznih (nepotrebnih) stvari.  

Zdravlje Vaši osjećaji slabosti dodatno su obojeni osjetljivošću na viruse i bakterije. Vrijeme je da poduzmete korake ka jačanju vlastitog imuniteta.  

