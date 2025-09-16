Dnevni horoskop, Ovan, 16. 09. 2025.

Ljubav Nemate jasnu viziju s kim biste se mogli skrasiti u ljubavi. Zadržite mir u sebi. Vrijeme radi za vas. Uskoro će vam sve postati kristalno jasno.

Posao Do izražaja dolaze vaše majstorske sposobnosti, ali i općenito karakterne vrline i vrijednosti. Svi su primijetili da vam financijski dobro ide.

Zdravlje Iznenadni pad volje i snage je prošlost. Vraćate se u punu psihofizičku formu. Zdraviji ste više nego što mislite da jeste. Slavite život.

