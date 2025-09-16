Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 16. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 16. 09. 2025.
Foto:

Ljubav U vama se puno toga kuha, i samo je pitanje trenutka kada ćete prokuhati. Ako vam para izlazi iz ušiju, krajnji je tren da zaustavite destrukciju.    

Posao Olako shvaćate stvari. Ne trudite se riješiti poslovne i financijske probleme. Potrebni su vam dugotrajni napori da biste se izvukli iz krize.   

Zdravlje Egzistirate u gustoj magli, jer vam magla pruža osjećaj zaštite i sigurnosti. Ne želite se mijenjati, i u tome se skriva vaš najveći problem.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 16. 09. 2025.