Dnevni horoskop, Jarac, 16. 09. 2025.
Ljubav U vama se puno toga kuha, i samo je pitanje trenutka kada ćete prokuhati. Ako vam para izlazi iz ušiju, krajnji je tren da zaustavite destrukciju.
Posao Olako shvaćate stvari. Ne trudite se riješiti poslovne i financijske probleme. Potrebni su vam dugotrajni napori da biste se izvukli iz krize.
Zdravlje Egzistirate u gustoj magli, jer vam magla pruža osjećaj zaštite i sigurnosti. Ne želite se mijenjati, i u tome se skriva vaš najveći problem.
