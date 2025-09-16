Dnevni horoskop, Jarac, 16. 09. 2025.

Ljubav U vama se puno toga kuha, i samo je pitanje trenutka kada ćete prokuhati. Ako vam para izlazi iz ušiju, krajnji je tren da zaustavite destrukciju.

Posao Olako shvaćate stvari. Ne trudite se riješiti poslovne i financijske probleme. Potrebni su vam dugotrajni napori da biste se izvukli iz krize.

Zdravlje Egzistirate u gustoj magli, jer vam magla pruža osjećaj zaštite i sigurnosti. Ne želite se mijenjati, i u tome se skriva vaš najveći problem.

