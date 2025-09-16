Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Stvarate pomutnju dvosmislenim primjedbama. Ne provocirajte kraj ljubavne priče, prije no što se dogodio pravi početak. Budite strpljivi.    

Posao Ako radite posao koji vas ne inspirira, mogli biste se zbog te gorke spoznaje rastužiti. Neki od vas u afektu će zatražiti raskid radnog odnosa.   

Zdravlje Imate psiholoških problema, i niste toga u potpunosti svjesni. Vaši pretanki živci mogli bi puknuti pod pritiskom stresnih ljudi i situacija.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 09. 2025.