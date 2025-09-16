Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 09. 2025.
Ljubav Stvarate pomutnju dvosmislenim primjedbama. Ne provocirajte kraj ljubavne priče, prije no što se dogodio pravi početak. Budite strpljivi.
Posao Ako radite posao koji vas ne inspirira, mogli biste se zbog te gorke spoznaje rastužiti. Neki od vas u afektu će zatražiti raskid radnog odnosa.
Zdravlje Imate psiholoških problema, i niste toga u potpunosti svjesni. Vaši pretanki živci mogli bi puknuti pod pritiskom stresnih ljudi i situacija.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
MEDIJI U TRANSU /
Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića
slijedi nešto novo /
F1 revolucija: Od 2026. gledamo drukčije bolide i još uzbudljivije utrke na RTL-u
RTG PONEDJELJKA /
Od premijerke izabrane preko Discorda do susreta s glavatom želvom: Ovo je Direktov rendgen dan
NEJASAN MOTIV /
Pucali na auto poljskog europarlamentarca u Bruxellesu: 'Devet preciznih hitaca'
UZIMAT ĆE SE I OTISCI /
Bez slikanja – nema ulaska! Nova pravila na hrvatskoj granici, čeka li nas kaos?
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 09. 2025.