Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 09. 2025.

Ljubav Stvarate pomutnju dvosmislenim primjedbama. Ne provocirajte kraj ljubavne priče, prije no što se dogodio pravi početak. Budite strpljivi.

Posao Ako radite posao koji vas ne inspirira, mogli biste se zbog te gorke spoznaje rastužiti. Neki od vas u afektu će zatražiti raskid radnog odnosa.

Zdravlje Imate psiholoških problema, i niste toga u potpunosti svjesni. Vaši pretanki živci mogli bi puknuti pod pritiskom stresnih ljudi i situacija.

