Dnevni horoskop, Bik, 16. 09. 2025.

Ljubav Ako vam se javi stara ljubav, možda iznova padnete na njegov ili njezin šarm. Dobro razmislite da li vam je potreban povratak u prošlost.

Posao Čekate da vam suradnici pruže potporu. Oslonite se na vlastiti rad i ne očekujte od nikoga ništa. Sve što eventualno dobijete, bit će nagrada.

Zdravlje Volite razne stimulanse. Ako krenete pogrešnim smjerom, ubrzo ćete gorko žaliti. Izbjegavajte društvo onih koji vas vode ravno u propast.

