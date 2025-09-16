Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 16. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 16. 09. 2025.
Ljubav Ako vam se javi stara ljubav, možda iznova padnete na njegov ili njezin šarm. Dobro razmislite da li vam je potreban povratak u prošlost.   

Posao Čekate da vam suradnici pruže potporu. Oslonite se na vlastiti rad i ne očekujte od nikoga ništa. Sve što eventualno dobijete, bit će nagrada.    

Zdravlje Volite razne stimulanse. Ako krenete pogrešnim smjerom, ubrzo ćete gorko žaliti. Izbjegavajte društvo onih koji vas vode ravno u propast.         

