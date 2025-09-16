Dnevni horoskop, Vaga, 16. 09. 2025.

Vaga /
Ljubav Ponašate se razmaženo. Uvjereni ste da vam je sve dopušteno. Svaka akcija ima reakciju. Sve što radite, sebi radite. On(a) tu ništa ne može.
Posao Od gomile posla ne znate što biste prije započeli raditi. Vaši prihodi se popravljaju. Nastavite raditi profesionalno, to je garancija uspjeha.
Zdravlje Previše boravite u zatvorenom prostoru, i zbog toga ste blijedi, pospani i prehlađeni. Sportska aktivnost vratiti će zdravu boju na vaše lice.
