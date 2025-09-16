Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 16. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 16. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste izgubljeni su u prostoru i vremenu. Tražite nekoga da vas inspirira, a u vama spava golema stvaralačka moć.    

Posao Vrlo rado biste započeli neki vaš samostalni projekt, ali vam nedostaje početni kapital. Novo kreditno zaduženje nije vam idealno rješenje.    

Zdravlje Imate problema s dezintegracijom. Teško zbrajate dva i dva. Sva vaša slabost dolazi zbog osjećaja inferiornosti. Morate ojačati vlastiti ego. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 16. 09. 2025.