Dnevni horoskop, Djevica, 16. 09. 2025.

Ljubav Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste izgubljeni su u prostoru i vremenu. Tražite nekoga da vas inspirira, a u vama spava golema stvaralačka moć.

Posao Vrlo rado biste započeli neki vaš samostalni projekt, ali vam nedostaje početni kapital. Novo kreditno zaduženje nije vam idealno rješenje.

Zdravlje Imate problema s dezintegracijom. Teško zbrajate dva i dva. Sva vaša slabost dolazi zbog osjećaja inferiornosti. Morate ojačati vlastiti ego.

