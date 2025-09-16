Dnevni horoskop, Ribe, 16. 09. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji uljepšavaju vam život. U procvatu su vaši obiteljski odnosi. Sada možete puno toga harmonično izmijeniti i transformirati.

Posao Možda vas unaprijede na viši položaj i bolje plaćeno radno mjesto. Uporno usavršavate znanja i sposobnosti, i to vas je dovelo tu gdje jeste.

Zdravlje Zapostavili ste kontakt s prirodom. Potrebni su vam treninzi. Izbjegavajte alkohol, i to posebno vi koji nemate osjećaj za mjeru i granicu.

