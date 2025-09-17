Dnevni horoskop, Lav, 17. 09. 2025.

Ljubav Nemate namjeru odustati od osvajačkih ljubavnih aktivnosti. Ponašate se grabežljivo, otimate plijen i ljubomorno ga čuvate za sebe.

Posao Dobro se snalazite u mutnim poslovima, no ostaje pitanje do kada će vas pratiti sreća. Zaboravljate da sve jednom mora doći na naplatu.

Zdravlje Fascinirani ste sa sobom samima. Prelazite granice vlastitih mogućnosti, i to vas oduševljava. Uvlačite i druge ljude u vaše opasne igre.

