Dnevni horoskop, Lav, 17. 09. 2025.
Ljubav Nemate namjeru odustati od osvajačkih ljubavnih aktivnosti. Ponašate se grabežljivo, otimate plijen i ljubomorno ga čuvate za sebe.
Posao Dobro se snalazite u mutnim poslovima, no ostaje pitanje do kada će vas pratiti sreća. Zaboravljate da sve jednom mora doći na naplatu.
Zdravlje Fascinirani ste sa sobom samima. Prelazite granice vlastitih mogućnosti, i to vas oduševljava. Uvlačite i druge ljude u vaše opasne igre.
