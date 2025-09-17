Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 17. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 17. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Nemate namjeru odustati od osvajačkih ljubavnih aktivnosti. Ponašate se grabežljivo, otimate plijen i ljubomorno ga čuvate za sebe.   

Posao Dobro se snalazite u mutnim poslovima, no ostaje pitanje do kada će vas pratiti sreća. Zaboravljate da sve jednom mora doći na naplatu.   

Zdravlje Fascinirani ste sa sobom samima. Prelazite granice vlastitih mogućnosti, i to vas oduševljava. Uvlačite i druge ljude u vaše opasne igre.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 17. 09. 2025.