Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 09. 2025.

Ljubav Ušli ste u turbulentno razdoblje. Neobični ljudi i čudni događaji obilježavaju vam svakodnevicu. Smiraj bi vam dobro došao, ali nema ga na vidiku.

Posao Postupno se oporavljate od poslovnih i financijskih problema. Nestrpljivi ste, želite ostvariti dobre rezultate odmah, i to vas uznemirava.

Zdravlje Diplomirali ste vlastito zdravlje. Temeljito ste upućeni u sve vaše dijagnoze. Ako niste studirali medicinu ili farmaciju, možda još stignete?

