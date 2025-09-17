Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 09. 2025.
Ljubav Ušli ste u turbulentno razdoblje. Neobični ljudi i čudni događaji obilježavaju vam svakodnevicu. Smiraj bi vam dobro došao, ali nema ga na vidiku.
Posao Postupno se oporavljate od poslovnih i financijskih problema. Nestrpljivi ste, želite ostvariti dobre rezultate odmah, i to vas uznemirava.
Zdravlje Diplomirali ste vlastito zdravlje. Temeljito ste upućeni u sve vaše dijagnoze. Ako niste studirali medicinu ili farmaciju, možda još stignete?
