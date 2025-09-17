Dnevni horoskop, Jarac, 17. 09. 2025.

Ljubav Zvijezde najavljuju mogući početak nove ljubavne veze. Velika razlika u godinama neće vas pretjerano smetati. Važno je međusobno povjerenje.

Posao Izlazite iz teškog razdoblja. Upornim naporima i strpljivošću možete ostvariti vaše poslovne snove. Umjesto prošlosti, okrenite se budućnosti.

Zdravlje Pali ste, ali se dižete, i to je ono najvažnije. Kvaliteta vaših odnosa s drugima, ovisi o vašoj osobnoj harmoniji. Unutarnji mir je velika snaga.

