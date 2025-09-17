Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 17. 09. 2025.
Ljubav Zvijezde najavljuju mogući početak nove ljubavne veze. Velika razlika u godinama neće vas pretjerano smetati. Važno je međusobno povjerenje.
Posao Izlazite iz teškog razdoblja. Upornim naporima i strpljivošću možete ostvariti vaše poslovne snove. Umjesto prošlosti, okrenite se budućnosti.
Zdravlje Pali ste, ali se dižete, i to je ono najvažnije. Kvaliteta vaših odnosa s drugima, ovisi o vašoj osobnoj harmoniji. Unutarnji mir je velika snaga.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KOPNENA INVAZIJA /
Vojni analitičar otkrio glavni cilj izraelskog 'čišćenja' Gaze: 'Ovo je završna faza'
MARKO PETRIĆ /
Budući tata ne miruje: Glumac iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 17. 09. 2025.