Dnevni horoskop, Bik, 17. 09. 2025.
Ljubav Prati vas sreća u ljubavi. Magična privlačnost jedne osobe rođene u znaku Vage ostavlja vas bez teksta. Izgledno je brzo strastveno spajanje.
Posao Popravlja se vaša financijska situacija. Prodajete određenu nekretninu, i ne uspijevate je prodati? Možda vam se danas zalomi sreća.
Zdravlje Iako ste rođeni u tvrdoglavom znaku, sposobni ste sami sebe mijenjati i preobražavati. Istražite vlastite psihološke dubine. Tražite sebe.
