Dnevni horoskop, Bik, 17. 09. 2025.

Ljubav Prati vas sreća u ljubavi. Magična privlačnost jedne osobe rođene u znaku Vage ostavlja vas bez teksta. Izgledno je brzo strastveno spajanje.

Posao Popravlja se vaša financijska situacija. Prodajete određenu nekretninu, i ne uspijevate je prodati? Možda vam se danas zalomi sreća.

Zdravlje Iako ste rođeni u tvrdoglavom znaku, sposobni ste sami sebe mijenjati i preobražavati. Istražite vlastite psihološke dubine. Tražite sebe.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn