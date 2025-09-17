Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 09. 2025.

Ljubav Razilaze se tmurni oblaci u vašem ljubavnom životu. Što je bilo, bilo je. Ništa ne zaboravljate, ali ovaj put ćete odustati od osvetoljubivosti.

Posao Utjecaj Venere ukazuje na mogućnost novčanih dobitaka. Uplatu koju ste dugo čekali napokon ćete dočekati. Ako ne danas, sutra sigurno.

Zdravlje Vaše emocionalne baterije počinju se prazniti, i to može biti dobrodošla promjena s obzirom na vaše kontinuirane agonije i ekstaze.

