Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 09. 2025.
Ljubav Jake strasti stvaraju velike emocionalne valove, to bi bio najkraći opis vaše ljubavne situacije. Ako slabo plivate, prijeti vam opasnost od potonuća.
Posao Imate puno više želja od mogućnosti. To je vaša stara dijagnoza. Novo je to što se kockarski upuštate u rizik, s nesagledivim posljedicama.
Zdravlje Nemate sebe pod kontrolom. Djelujete impulzivno i iracionalno. Vaš prekomjerni optimizam nagovještaj je vrlo izglednog razočaranja.
