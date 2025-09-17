Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 09. 2025.
Ljubav Nedostaje vam spontana zaigranost. Bolna poslovna problematika oduzima vam svu radost življenja, i teško vam je iz svega toga se isključiti.
Posao Situacija u vašem radnom okružju je zategnuta. Šef ili šefica strogo kontrolira svaki vaš korak. Opasno pretjerujete s mobilnim komunikacijama.
Zdravlje Olako upadate u depresivno raspoloženje. Previše ste okupirani lošim vijestima i destruktivnim ljudima. Morate pronaći izlaz iz sivila duha.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
KOPNENA INVAZIJA /
Vojni analitičar otkrio glavni cilj izraelskog 'čišćenja' Gaze: 'Ovo je završna faza'
MARKO PETRIĆ /
Budući tata ne miruje: Glumac iz 'Sjena prošlosti' uređuje sobicu za bebu
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 09. 2025.