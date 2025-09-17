Dnevni horoskop, Djevica, 17. 09. 2025.

Ljubav Nedostaje vam spontana zaigranost. Bolna poslovna problematika oduzima vam svu radost življenja, i teško vam je iz svega toga se isključiti.

Posao Situacija u vašem radnom okružju je zategnuta. Šef ili šefica strogo kontrolira svaki vaš korak. Opasno pretjerujete s mobilnim komunikacijama.

Zdravlje Olako upadate u depresivno raspoloženje. Previše ste okupirani lošim vijestima i destruktivnim ljudima. Morate pronaći izlaz iz sivila duha.

