Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 09. 2025.
Ljubav Opet negdje putujete. Mir vas dugo ne drži. Osjećate se sigurno i zadovoljno u promjenjivim situacijama. On(a) vrti neki drugi film u glavi.    

Posao Na bolovanju ste postali druga osoba, jer ne viđate ljude iz radnog okružja koji vas živciraju. Možda i vi idete nekome na živce. Niste savršeni. 

Zdravlje Razmišljate o više stvari istovremeno, i ne zavrti vam se u glavi. Vaša preglasna komunikacija stvara drugim ljudima mentalne smetnje.    

Snovi i vizije Želite li se stvarno samoostvariti? Tada se upitajte da li želite nešto dati, odnosno koliko. I preispitajte se da li stvarno toliko dajete, koliko mislite.   

Horoskop
Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 09. 2025.