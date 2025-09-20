Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Opet negdje putujete. Mir vas dugo ne drži. Osjećate se sigurno i zadovoljno u promjenjivim situacijama. On(a) vrti neki drugi film u glavi.

Posao Na bolovanju ste postali druga osoba, jer ne viđate ljude iz radnog okružja koji vas živciraju. Možda i vi idete nekome na živce. Niste savršeni.

Zdravlje Razmišljate o više stvari istovremeno, i ne zavrti vam se u glavi. Vaša preglasna komunikacija stvara drugim ljudima mentalne smetnje.

Snovi i vizije Želite li se stvarno samoostvariti? Tada se upitajte da li želite nešto dati, odnosno koliko. I preispitajte se da li stvarno toliko dajete, koliko mislite.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn