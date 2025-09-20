Dnevni horoskop, Blizanci, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Vaš duh odzvanja optimističnim tonovima. Svjesni ste da je ljubav najvažnija i trudite se živjeti u skladu s ljubavlju. Iscjeljujete sebe i druge.

Posao Vaša poslovna ekspanzija se nastavlja. Širite se na neistražena područja. Pažljivo osluškujete potrebe tržišta. Vrlo brzo i spretno reagirate.

Zdravlje Imate veliku duhovnu snagu i možete sudjelovati u humanitarnim djelatnostima. Možda ste postali vjerski fanatik. Izbjegavajte ekstremizam.

Snovi i vizije Da bi nešto mogli naći, morate najprije znati što tražite. Vama mora biti vaš cilj jasan da bi uopće mogli krenuti prema njemu.

