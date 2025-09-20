Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Svađate se s njim ili s njom zbog nevažnih stvari, i vikend vam prolazi u nezadovoljstvu. Zaustavite destrukciju. Mislite pozitivno. Budite dobri.   

Posao Niste strpljivi. Želite sve odmah. Ako vam ne krene sve po planu i programu, postat ćete nedostupni i potpuno ćete se izolirati od drugih ljudi.  

Zdravlje Nedostaje vam ravnoteža. Oscilirate između osjećaja superiornosti i inferiornosti. Previše ste usmjereni na sebe. Riješite se egocentrizma.  

Snovi i vizije Ne požurujte samoga sebe. Žurba stvara rasipanje. Rasipanje stvara brige. Tko sebe požuruje, pogrešno je raspodijelio vrijeme.   

