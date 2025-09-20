Dnevni horoskop, Lav, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Osoba koja vam nije privlačna, stalno vam je za petama. Tko se vama sviđa, uporno vas ne primjećuje. Vaša emocionalna konfuzija se nastavlja.

Posao Neki među vama na početku su nove poslovne karijere, i to ih čini nesigurnim na nepredvidljivom tržištu. Svaki je početak težak. Budite uporni.

Zdravlje U potrazi ste za ljekovitim sredstvima. Obogaćujete vašu kućnu ljekarnu novim egzotičnim pripravcima. Pazite da ne zalutate u alkemiju.

Snovi i vizije Čuvajte se loših navika, one brzo stječu vlast nad vašim životom, i mogli bi imati velikih teškoća da ih se ponovno oslobodite, ako to jednoga dana poželite.

