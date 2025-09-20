Dnevni horoskop, Djevica, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Vaša nova ljubavna veza izgleda vam poput sna. Još ne možete povjerovati što vam se događa. Sretni ste, jer ste pronašli velikodušnu osobu.

Posao Drugi ljudi se čude vašoj uspješnosti, a ne vide koliko ste predani poslu koji obavljate. Izbjegavajte pretjerane hvalospjeve na vlastiti račun.

Zdravlje Život je proces usavršavanja, iskorjenjivanja frustracija i oslobađanja od neznanja. Iskreno sagledavanje sebe samih je put ka višoj svijesti.

Snovi i vizije Ako ste vezani za krevet i jedva se možete micati od slabosti, mir u vama je dobio prigodu da dođe do izražaja. Mir će vas suočiti s onim od čega ste uvijek htjeli pobjeći.

