Dnevni horoskop, Jarac, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Fino se usklađujete s Bikovima. Bikovi su strastveni hedonisti, i idealan su spoj za ambiciozne za Jarce.  I Rakovi su vam jako zanimljivi.    

Posao  Postali ste pokorni, i to zbog viših financijskih interesa. Novac vam se lijepi za ruke. Stalno kupujete skupocjenosti, i nikad vam dosta novaca.     

Zdravlje Prekomjerno uživate u raznim delicijama, i vaša „savršena figura“ uskoro će postati nesavršena. Neodoljivo su vam privlačne slatke stvari.    

Snovi i vizije Patnja uvijek nastaje tamo, gdje ne teče ljubav. Tko pati, ima nešto za naučiti. Cijeli je smisao života u tome da se nauči voljeti. Život nema nikakav drugi smisao.  

