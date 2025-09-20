Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Palite vatru strasti gdje god se pojavite. Za vas je zainteresirano više raznih osoba. Nepredvidljivi ste i neukrotivi. Lako ranjavate tuđa srca.    

Posao Stiže vaših poslovnih pet minuta. Zacrtali ste sebi nove velike ambicije. Ako trgujete s raznom robom, ne pretjerujte s previsokim cijenama.    

Zdravlje Iznova se zaljubljujete u prirodu. Ako još niste počeli trčati, danas ćete krenuti u trk. Takvi kakvi jeste, mogli biste uskoro istrčati svoj prvi maraton!  

Snovi i vizije Život oblikuje vaše navike, i navike drugih. A navike imaju osobinu da se čvrsto zalijepe za čovjeka. Zato dobro obratite pozornost na to kakve ćete navike prihvatiti.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 09. 2025.