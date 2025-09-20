Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav Palite vatru strasti gdje god se pojavite. Za vas je zainteresirano više raznih osoba. Nepredvidljivi ste i neukrotivi. Lako ranjavate tuđa srca.

Posao Stiže vaših poslovnih pet minuta. Zacrtali ste sebi nove velike ambicije. Ako trgujete s raznom robom, ne pretjerujte s previsokim cijenama.

Zdravlje Iznova se zaljubljujete u prirodu. Ako još niste počeli trčati, danas ćete krenuti u trk. Takvi kakvi jeste, mogli biste uskoro istrčati svoj prvi maraton!

Snovi i vizije Život oblikuje vaše navike, i navike drugih. A navike imaju osobinu da se čvrsto zalijepe za čovjeka. Zato dobro obratite pozornost na to kakve ćete navike prihvatiti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn