Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 09. 2025.
Ljubav Činite sve što partneru ili partnerici odgovara, a sve kako biste ostali u njegovoj ili njezinoj milosti. Malo ste previše podatni, a takvi inače niste.   

Posao Radite svoj i tuđi posao, jer želite da vas svi ostave na miru. Jako teško primate i podnosite kritike, jer je vaše samopoštovanje u velikoj krizi.    

Zdravlje Nalazite se u introvertnoj situaciji, koju ste sami sebi programirali. Usamljenost ruši vaše emocionalno zdravlje. Slobodno nazovite drage ljude.   

