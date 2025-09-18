Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 09. 2025.

Ljubav Činite sve što partneru ili partnerici odgovara, a sve kako biste ostali u njegovoj ili njezinoj milosti. Malo ste previše podatni, a takvi inače niste.

Posao Radite svoj i tuđi posao, jer želite da vas svi ostave na miru. Jako teško primate i podnosite kritike, jer je vaše samopoštovanje u velikoj krizi.

Zdravlje Nalazite se u introvertnoj situaciji, koju ste sami sebi programirali. Usamljenost ruši vaše emocionalno zdravlje. Slobodno nazovite drage ljude.

