Dnevni horoskop, Rak, 18. 09. 2025.

Ljubav Još ste na čekanju, ali stvari će se uskoro početi mijenjati na bolje. Potrebno vam je ohrabrenje. Netko će vam dati jedan krasan kompliment.

Posao Privremeno ste odustali od novih ambicija. Naglasak je na privremeno, jer imate samokontrolu, i strpljivo ćete čekati pravi tren za preokret.

Zdravlje Bole vas razne stvari, ali ne volite kukati o vašim zdravstvenim problemima. Svjesni ste da ima onih kojima je puno teže i gore nego vama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn