Dnevni horoskop, Bik, 18. 09. 2025.

Ljubav Imate ljubavnog posla na biranje, a to posebno vrijedi za slobodne pripadnike vašeg znaka. Zauzete Bikove jako svrbi žudnja za avanturom.

Posao Niste u idealnoj financijskoj situaciji. Navikli ste normalno funkcionirati s malo novaca. Nova životna filozofija učinila vas je preskromnim.

Zdravlje Ništa vas ne boli. Najviše vas veseli kraj radnog vremena, i slobodni sati koji su pred vama. Prijeti vam opasnost od previše hranidbenih užitaka.

