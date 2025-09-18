Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 18. 09. 2025.
Ljubav Djelujete suzdržano i distancirano. On ili ona pojma nema što se s vama događa. Zatvoreni ste u sebe i ne želite reći to što vas točno smeta.
Posao Previše gledate samo vaš vlastiti interes, i to drugi ljudi primjećuju, i zbog toga ne žele surađivati s vama. Morate učiti pošteno dijeliti novac.
Zdravlje Do izražaja dolazi vaš egocentrizam. Ponašate se kao da ste sami sebi dovoljni, i onda se čudite što je vaš društveni život postao siromašan.
