Dnevni horoskop, Vaga, 18. 09. 2025.

Ljubav Djelujete suzdržano i distancirano. On ili ona pojma nema što se s vama događa. Zatvoreni ste u sebe i ne želite reći to što vas točno smeta.  

Posao Previše gledate samo vaš vlastiti interes, i to drugi ljudi primjećuju, i zbog toga ne žele surađivati s vama. Morate učiti pošteno dijeliti novac.    

Zdravlje Do izražaja dolazi vaš egocentrizam. Ponašate se kao da ste sami sebi dovoljni, i onda se čudite što je vaš društveni život postao siromašan.  

