Dnevni horoskop, Ribe, 18. 09. 2025.

Ljubav Spoznaja da ste voljeni, dodatno vas motivira da budete još bolji. Vrijeme darivanja uvijek traje. Danas će vam pasti na pamet originalan dar.

Posao Vaš sukob s poslodavcima još traje, ali je sada prigušen i tinjajući. Ne možete opušteno raditi, jer vam nad glavom stalno vise razne sankcije.

Zdravlje Ne priznajete pad energije, i ne želite razmišljati o tome. Vaša neustrašiva filozofija života prolazi sve dok vas negdje nešto jako ne zaboli.

