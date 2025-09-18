Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 09. 2025.

Ljubav Saturn vas spušta na zemlju, i to s treskom. Nedostatak samopouzdanja postaje vaš glavni problem. Morate se suočiti sa strahom.

Posao Ne vidite izlaz iz poslovne i financijske krize. Vaše kreativne ideje su blokirane. Sve će se popraviti, ako otkrijete važne istine o sebi samima.

Zdravlje Nikada ne smijete izgubiti nadu da će biti bolje. Sve veliko i važno u vašem životu mora doći iz vas samih. To vas uči mudri učitelj Saturn.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn