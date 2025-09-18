Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 09. 2025.
Ljubav Saturn vas spušta na zemlju, i to s treskom. Nedostatak samopouzdanja postaje vaš glavni problem. Morate se suočiti sa strahom.
Posao Ne vidite izlaz iz poslovne i financijske krize. Vaše kreativne ideje su blokirane. Sve će se popraviti, ako otkrijete važne istine o sebi samima.
Zdravlje Nikada ne smijete izgubiti nadu da će biti bolje. Sve veliko i važno u vašem životu mora doći iz vas samih. To vas uči mudri učitelj Saturn.
