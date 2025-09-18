Dnevni horoskop, Lav, 18. 09. 2025.

Ljubav Velikodušno pružate ljubav svima onima kojima je ljubav potrebna. Doveli ste sami sebe u red, i sada možete puno više davati i žrtvovati se.

Posao Niste podlegli megalomaniji i financijski dobro stojite. Osjećaj za mjeru i granicu važna je stvar. Potpuno ste zadovoljni s onim što imate.

Zdravlje Organizirali ste vlastiti život na uravnotežen način, i to je vaša najveća pobjeda. Vaše srce je otvoreno za nezbrinute ljude i životinje.

