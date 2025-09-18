Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 09. 2025.
Ljubav Imate novi ljubavni interes. Vaši emocionalni senzori brzo registriraju kvalitetnu osobu. Zračite blještavom energijom. Ponosni ste na sebe.
Posao Razapeti ste između poslovnih i obiteljskih sfera i interesa. Previše ste radoznali, rasipate energiju, lako gubite iz vida ono važno i najvažnije.
Zdravlje Teško vas je upoznati, jer skrivate vaše pravo lice. Istovremeno, druge rado analizirate. Manipulirate, sve dok se ne upetljate u vlastitu mrežu.
