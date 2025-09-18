Dnevni horoskop, Ovan, 18. 09. 2025.

Ljubav Preplavila vas je letargija. Ništa vam se ne da raditi. Jedan poziv za večernji izlazak promijeniti će vam raspoloženje na bolje, na puno bolje.

Posao Vaša volja je slaba i nemate veliki interes za poslovne teme i probleme. Teško vam je razdijeliti vaš ljubavni život od onog poslovnog.

Zdravlje Malodušje je negativna energija, i toga se trebate što prije riješiti. Potrebni su vam kontakti s ostatkom svijeta. Izbjegavajte izolacionizam.

