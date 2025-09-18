Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 18. 09. 2025.
Ljubav Preplavila vas je letargija. Ništa vam se ne da raditi. Jedan poziv za večernji izlazak promijeniti će vam raspoloženje na bolje, na puno bolje.
Posao Vaša volja je slaba i nemate veliki interes za poslovne teme i probleme. Teško vam je razdijeliti vaš ljubavni život od onog poslovnog.
Zdravlje Malodušje je negativna energija, i toga se trebate što prije riješiti. Potrebni su vam kontakti s ostatkom svijeta. Izbjegavajte izolacionizam.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Elena
VRAĆA NAM SE LJETO? /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
KREĆE OBRAČUN? /
Trump udara po Antifi! Nakon ubojstva Kirka proglasio ih teroristima
OD PROLJEĆA DO JESENI /
Sve je više nesreća s romobilima: Liječnik otkrio koji dijelovi tijela najviše stradaju
NEĆETE DUGO UŽIVATI /
U Hrvatsku se vraćaju vrućine, ali ne zadugo! Meteorologinja otkrila kada stiže nova promjena
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 18. 09. 2025.