Dnevni horoskop, Djevica, 18. 09. 2025.

Ljubav Ako ne volite sebe, kako ćete voljeti druge? Žrtvujete se i kada to nije potrebno. Ako vas netko bezobrazno iskorištava, recite odlučno ne!    

Posao Djevice  su vrijedna i kreativna stvorenja. Imate bujnu maštu, a mašta čini čuda. Teško materijalizirate snove, jer se bespotrebno podcjenjujete.  

Zdravlje Tužni ste, a u sebi imate ocean ljubavi. Potreban vam je jasan osjećaj o sebi. Ne možete odbaciti ego, ako ga još niste do kraja izgradili.   

