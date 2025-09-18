Dnevni horoskop, Djevica, 18. 09. 2025.

Ljubav Ako ne volite sebe, kako ćete voljeti druge? Žrtvujete se i kada to nije potrebno. Ako vas netko bezobrazno iskorištava, recite odlučno ne!

Posao Djevice su vrijedna i kreativna stvorenja. Imate bujnu maštu, a mašta čini čuda. Teško materijalizirate snove, jer se bespotrebno podcjenjujete.

Zdravlje Tužni ste, a u sebi imate ocean ljubavi. Potreban vam je jasan osjećaj o sebi. Ne možete odbaciti ego, ako ga još niste do kraja izgradili.

