Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 09. 2025.
Ljubav Potrebne su vam veće količine slobode. Zaboravljate na partnera ili partnericu. Što se manje vidite, više se volite? Vaš ego je u prvom planu.
Posao Očekujete previše od drugih ljudi, i otud stižu vaša najveća razočaranja. Nitko drugi neće riješiti vaše probleme, nitko osim vas samih.
Zdravlje Ne držite se kulturalnih normi, kršite „sveta pravila“, i u svemu tome navodno uživate. Buntovništvo bez razloga nije posebno mudra filozofija.
