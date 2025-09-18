Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 09. 2025.

Ljubav Potrebne su vam veće količine slobode. Zaboravljate na partnera ili partnericu. Što se manje vidite, više se volite? Vaš ego je u prvom planu.

Posao Očekujete previše od drugih ljudi, i otud stižu vaša najveća razočaranja. Nitko drugi neće riješiti vaše probleme, nitko osim vas samih.

Zdravlje Ne držite se kulturalnih normi, kršite „sveta pravila“, i u svemu tome navodno uživate. Buntovništvo bez razloga nije posebno mudra filozofija.

