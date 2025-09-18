Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 18. 09. 2025.
Ljubav Tvrdoglavo se držite vaših stajališta, i s vama je teško uspostaviti normalnu komunikaciju. Ne želite se mijenjati, i to je vaš najveći problem.
Posao Previše se ste se opustili na radnom mjestu. Sporo izvršavate vaše poslovne zadatke, i danas biste se lako mogli naći na udaru poslodavca.
Zdravlje Najradije biste se cjelodnevno izležavali u krevetu, ali situacija vam ne dopušta da se ukorijenite u pasivi. Trgnite se i pokrenite, to sigurno pomaže.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Elena
VRAĆA NAM SE LJETO? /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna
KREĆE OBRAČUN? /
Trump udara po Antifi! Nakon ubojstva Kirka proglasio ih teroristima
OD PROLJEĆA DO JESENI /
Sve je više nesreća s romobilima: Liječnik otkrio koji dijelovi tijela najviše stradaju
NEĆETE DUGO UŽIVATI /
U Hrvatsku se vraćaju vrućine, ali ne zadugo! Meteorologinja otkrila kada stiže nova promjena
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 18. 09. 2025.