Dnevni horoskop, Jarac, 18. 09. 2025.

Ljubav Tvrdoglavo se držite vaših stajališta, i s vama je teško uspostaviti normalnu komunikaciju. Ne želite se mijenjati, i to je vaš najveći problem.

Posao Previše se ste se opustili na radnom mjestu. Sporo izvršavate vaše poslovne zadatke, i danas biste se lako mogli naći na udaru poslodavca.

Zdravlje Najradije biste se cjelodnevno izležavali u krevetu, ali situacija vam ne dopušta da se ukorijenite u pasivi. Trgnite se i pokrenite, to sigurno pomaže.

