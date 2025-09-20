Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 09. 2025.
Foto:

Ljubav U neutralnom ste razdoblju u pogledu ljubavi. Dok se ne pojavi netko novi, opet ćete se vratiti vašoj staroj ljubavi, i to jubilarni deseti put!    

Posao Nemate ideja kako izaći iz maglovite poslovne situacije i krenuti naprijed u bolju budućnost. Ponekad je jako važno i potrebno preuzeti rizik.  

Zdravlje Utonuli ste u bujne snove i rijetko kada ste budni. Uljuljali ste se u tešku pasivnost i inerciju. Osjećate nedostatak energije i slabo ste pokretni.     

Snovi i vizije Život se mnogima čini tako težak, tako naporan, tako mukotrpan. Ali i najteže sudbine moguće je ublažiti uz pomoć malo ljubavi. Glavni problem uvijek je ego, sebičnost.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 09. 2025.