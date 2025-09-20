Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 09. 2025.

Ljubav U neutralnom ste razdoblju u pogledu ljubavi. Dok se ne pojavi netko novi, opet ćete se vratiti vašoj staroj ljubavi, i to jubilarni deseti put!

Posao Nemate ideja kako izaći iz maglovite poslovne situacije i krenuti naprijed u bolju budućnost. Ponekad je jako važno i potrebno preuzeti rizik.

Zdravlje Utonuli ste u bujne snove i rijetko kada ste budni. Uljuljali ste se u tešku pasivnost i inerciju. Osjećate nedostatak energije i slabo ste pokretni.

Snovi i vizije Život se mnogima čini tako težak, tako naporan, tako mukotrpan. Ali i najteže sudbine moguće je ublažiti uz pomoć malo ljubavi. Glavni problem uvijek je ego, sebičnost.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn