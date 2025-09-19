Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 19. 09. 2025.
Ljubav Pažljivo se okrenite uokolo sebe, i primijetiti ćete osobu koja vas zaljubljeno promatra. Ako ne znate o kome je riječ, uskoro ćete to otkriti.
Posao Kupovina raznih stvari zanima vas puno više od radnih obveza i napora. Ako nastavite nepromišljeno trošiti novac, postati ćete nelikvidni.
Zdravlje Pokušajte se zaustaviti i razmisliti o vlastitoj prošlosti. Prošlost će vam otkriti da se niste promijenili. Promjene su nužne, i to one unutarnje.
