Dnevni horoskop, Bik, 19. 09. 2025.

Ljubav Neskladan utjecaj Mjeseca osjećati ćete kroz nemir i tjeskobu. Na površinu vaše intimne stvarnosti mogli bi opet isplivati neki stari strahovi.

Posao Pokušavate se dogovoriti s vašim suradnicima, a s obzirom na napetu situaciju u radnom okružju to će se pokazati kao neizvjestan poduhvat.

Zdravlje Osjećate se loše. Previše ste se obeshrabrili, povukli u pozadinu, isključili iz javnosti Nije sve samo crno, ima još svjetla i dobrote u ljudima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn