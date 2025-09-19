Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 19. 09. 2025.

Ljubav Neskladan utjecaj Mjeseca osjećati ćete kroz nemir i tjeskobu. Na površinu vaše intimne stvarnosti mogli bi opet isplivati neki stari strahovi.  

Posao Pokušavate se dogovoriti s vašim suradnicima, a s obzirom na napetu situaciju u radnom okružju to će se pokazati kao neizvjestan poduhvat. 

Zdravlje Osjećate se loše. Previše ste se obeshrabrili, povukli u pozadinu, isključili iz javnosti Nije sve samo crno, ima još svjetla i dobrote u ljudima.  

