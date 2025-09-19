Dnevni horoskop, Vaga, 19. 09. 2025.

Ljubav Jako vam je važno što drugi misle o vama, ali to ne želite sebi priznati. Preosjetljivost na dobronamjerne kritike kvari vam ljubavnu sreću.

Posao Imate mnoštvo poslovnih susreta i razgovora. Morate biti brzi i učinkoviti, ako želite izvršiti planirano i zadržati konce u vlastitim rukama.

Zdravlje Teško vam je otkriti i zadržati unutarnji mir. Nestrpljenje je glavno obilježje vašeg ponašanja. Čuvajte vlastite živce kao najveće bogatstvo.

