Dnevni horoskop, Vaga, 19. 09. 2025.

Ljubav Jako vam je važno što drugi misle o vama, ali to ne želite sebi priznati. Preosjetljivost na dobronamjerne kritike kvari vam ljubavnu sreću.    

Posao Imate mnoštvo poslovnih susreta i razgovora. Morate biti brzi i učinkoviti, ako želite izvršiti planirano i zadržati konce u vlastitim rukama.  

Zdravlje Teško vam je otkriti i zadržati unutarnji mir. Nestrpljenje je glavno obilježje vašeg ponašanja. Čuvajte vlastite živce kao najveće bogatstvo.     

